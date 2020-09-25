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Osmaneli’ne dev yatırım

BİLECİK HABERLERİ  | 25.09.2020 12:25 | Son Güncelleme

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçeleri Selimiye Köyü sanayi parselinde 20 bin metrekarelik arsa alan ve 100 bin metrekarelik kapalı alan yılda 35 bin motor üretilecek bir fabrika kurulacağını söyledi.Başkan Şahin, ilçelerinin Osmaneli-Yenişehir-Bursa-Gemlik-Bandırma Yüksek Hızlı Tren Hattı’nın geçmelerini nedeniyle yatırımcıların gözdesi olduğunu söyledi.

Osmaneli’ne dev yatırım

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçeleri Selimiye Köyü sanayi parselinde 20 bin metrekarelik arsa alan ve 100 bin metrekarelik kapalı alan yılda 35 bin motor üretilecek bir fabrika kurulacağını söyledi.
Başkan Şahin, ilçelerinin Osmaneli-Yenişehir-Bursa-Gemlik-Bandırma Yüksek Hızlı Tren Hattı’nın geçmelerini nedeniyle yatırımcıların gözdesi olduğunu söyledi. Bir motor firmasının Selimiye sanayi parselinden 20 bin metrekarelik bir arsa aldığı anlatan Başkan Şahin, sözlerine şöyle devam etti;
"Osmaneli Belediyesi Emlak Ofisimizin yatırımcılara ilk elden sanayi arsası temini aracısız satıcı ve alıcıyı bir araya getiren organizasyon olarak yatırımcıya destek oluyor. Teknolojik bir yatırımın daha ilçemize geliyor olması ve yatırım için sanayi parsellerimizi tercih etmesi yapmış olduğumuz planlamaların öngörülerin ne kadar isabetli olduğunu da gösteriyor. OSB de süren davalar nedeniyle hızla oluşturduğumuz sanayi parsellerimiz ilçemizin önünü açtı. Birçok şirket yatırım için ilçemizde sanayi parsellerimizden yerini aldı. Osmaneli OSB’de davaların sona ermesi ve doluluk oranına ulaşması nedeniyle Belediyemizin Selimiye sanayi parsellerini OSB genişleme alanına dahil ediyoruz. Yatırımcılarımız sanayi parsellerimizden aldıkları yerler için OSB alt yapısından ve teşviklerinden yararlanabilecek. Çok avantajlı olan sanayi arsalarımıza çok yoğun talep var."
"3-4 yıl içinde ilçemizde en az 2 bin 500 3 bin çalışana ihtiyaç duyulacak"
Başkan Şahin, ilçelerine neredeyse her hafta bir yatırımcının arsa aldığı anlatarak, "İlçemizde işçi ihtiyacı da giderek artıyor. 3-4 yıl içinde ilçemizde en az 2 bin 500 3 bin çalışana ihtiyaç duyulacak. Bunun ilçemize etkisi 10.000 en az kişi olacak. Osmaneli de yatırım yapan kazanır. Sadece konut olarak 500 yeni konut ihtiyacımız var. Özellikle müstakil evlere büyük ilgi var ilçemizde. Yerel müteahhitlerimiz, TOKİ ve Belediye olarak bu ihtiyacı karşılamak için planlamaları yapıyoruz. Çok yakında Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen iki büyük yatırımı da açıklayacak. Bu konuda çalışmalar devam ediyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Enerji Bakanımız Fatih Dönmez’in destekleri ile Osmaneli yükselişini ve büyümesini sürdürecek" dedi.

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