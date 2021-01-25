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Osmaneli’nin geleceğini Yenişehir-Bursa YHT hattı belirleyecek

25.01.2021 13:19 | Son Güncelleme:
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Osmaneli’nin geleceğini Yenişehir-Bursa YHT hattı belirleyecek

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Osmaneli-Yenişehir-Bursa Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının Osmaneli’nin geleceğini belirleyeceğini söyleyerek, "Bu hat ile Osmaneli, Bilecik’in gelişime açık en avantajlı ilçesi olacak" dedi.Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Anadolu’nun en eski yerleşim yerlerinden ve konumu itibariyle 18 medeniyete ev sahipliği yapmış bir ilçeye belediye başkanlığı yaptığı söyledi.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Osmaneli-Yenişehir-Bursa Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının Osmaneli’nin geleceğini belirleyeceğini söyleyerek, "Bu hat ile Osmaneli, Bilecik’in gelişime açık en avantajlı ilçesi olacak" dedi.
Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Anadolu’nun en eski yerleşim yerlerinden ve konumu itibariyle 18 medeniyete ev sahipliği yapmış bir ilçeye belediye başkanlığı yaptığı söyledi. Osmaneli’nin tarih boyunca yolların buluştuğu önemli bir lojistik merkezi olduğunu anlatan Başkan Şahin sözlerine şöyle devam etti;
"Yapılmakta olan Osmaneli-Yenişehir-Bursa ve sonrası Gemlik, Bandırma-Balıkesir-İzmir YHT hattı ile tam bir lojistik merkezi oluyoruz. Bu hızlı tren hattı ile çevre illerdeki otomotiv, makine, madencilik ve kimya sektörlerine hizmet verilecek ve bölgelerdeki imalatların demiryolu ile taşınması sağlanacak. Proje tamamlandığında hem Ankara-Bursa hem de Bursa-İstanbul yaklaşık 2 saat 15 dakika olacak. Projenin tamamlanmasıyla 3 milyon Bursalı hızlı tren konforuna ve hızına kavuşacak. Yakında inşaata başlanacak YHT hattı Osmaneli’ne lojistik merkezi yapacak ve ilçemizde YHT istasyonu kurulacak. Osmaneli halkı ve sanayicisi yoğun bir şekilde YHT’dan yararlanacak. Bu anlamda ilçemize yatırım yapacak birçok sanayi kuruluşu ile Osmaneli büyüme ve yükselişini sürdürecek. Osmaneli bölgemizde en değerli ve gelişime en açık kent. Osmaneli’ne yatırım gelecek için en avantajlı ve getirisi en yüksek yerleşim yeri."

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