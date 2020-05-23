YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Osmangazi Belediyesi vatandaşın yanında

Osmangazi Belediyesi vatandaşın yanında

BURSA HABERLERİ  | 23.05.2020 15:48 | Son Güncelleme

Korona virüs salgınında ihtiyaç sahibi vatandaşlara erzak desteğinde bulunan Osmangazi Belediyesi, yardım kolilerini kapı kapı vatandaşlara ulaştırıyor.Osmangazi Belediyesi Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından salgın sürecinde titizlikle yapılan yardımlar, birlik, beraberlik ve dayanışmanın simgesi ramazan ayında da yoğun bir şekilde devam etti.

Korona virüs salgınında ihtiyaç sahibi vatandaşlara erzak desteğinde bulunan Osmangazi Belediyesi, yardım kolilerini kapı kapı vatandaşlara ulaştırıyor.
Osmangazi Belediyesi Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından salgın sürecinde titizlikle yapılan yardımlar, birlik, beraberlik ve dayanışmanın simgesi ramazan ayında da yoğun bir şekilde devam etti. Resmi kurumlarla koordineli bir şekilde çalışmalarını yürüten belediye ekipleri, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara günlük erzak, ekmek, çorba ve sıcak yemek dağıtımı yapıyor.
Korona virüs salgınının Türkiye’de ilk görüldüğü 11 Mart tarihinden itibaren yoğun mesai harcayan Osmangazi Belediyesi ekipleri, evlerinden çıkamayan vatandaşlar için alışveriş yardımında da bulunarak hiç kimseyi mağdur etmemeye özen gösteriyor. Salgının ekonomik ve sosyal etkilerinin en az düzeyde hissedilmesi adına çalışmalarını sürdüren Osmangazi Belediyesi, son 10 günde vatandaşlara toplam 38 bin 609 sosyal destek sağladı. Belediye ekipleri, 11-22 Mayıs tarihleri arasında 5 bin 110 erzak, 12 bin 336 çorba, 20 bin 819 ekmek dağıtırken, 344 adet de alışveriş yardımı yaptı.
Korona virüs sürecinin yardımlaşma ve dayanışma içinde atlatılacağını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Bu zor günleri dayanışma ile aşacağız. Bu süreçte kimseyi yalnız bırakmıyoruz. Vatandaşlarımızı mağdur etmemek için bütün imkanlarımızı seferber ettik” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Görüntüler Türkiye'den! Mağaraya girip yarasayı öptüGörüntüler Türkiye'den! Mağaraya girip yarasayı öptü
TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayıp olarak aranan genç kendini asmış halde bulundu

Kayıp olarak aranan genç kendini asmış halde bulundu

İzmir’de 430 bin kişilik iftar sofrası

İzmir’de 430 bin kişilik iftar sofrası

Sivasspor'dan Malatyaspor'a "geçmiş olsun" mesajı

Sivasspor'dan Malatyaspor'a "geçmiş olsun" mesajı

Türkiye'nin ilk cam seyir terası bu bayram "garip" kaldı

Türkiye'nin ilk cam seyir terası bu bayram "garip" kaldı

Çorlu’da yol ve kaldırım çalışmaları sürüyor

Çorlu’da yol ve kaldırım çalışmaları sürüyor

Başkan Soyer, Selluka uygulamasını anlattı

Başkan Soyer, Selluka uygulamasını anlattı

Bursa Namaz Vakitleri 23 Mayıs Cumartesi

İmsak
03:46
Sabah
05:34
Öğle
13:06
İkindi
17:01
Akşam
20:27
Yatsı
22:07

Bursa Nöbetçi Eczaneler23 Mayıs Cumartesi

Berna Eczanesi
Osmangazi
Çare Eczanesi
Osmangazi
Çimer Eczanesi
Osmangazi
Merkez Nilüfer Eczanesi
Nilufer
Özlüce Eczanesi
Nilufer
Siteler Eczanesi
Yildirim
Umurbey Eczanesi
Yildirim
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Bursa'da bir apartman karantinaya alındı

Bursa'da bir apartman karantinaya alındı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Bursa'da bir sitenin bahçesinde düzenlenen etkinlikle 23 Nisan kutlandı

Bursa'da bir sitenin bahçesinde düzenlenen etkinlikle 23 Nisan kutlandı

Boşanmak Üzere Olduğu Eşini Pompalı Tüfekle Vurdu

Boşanmak Üzere Olduğu Eşini Pompalı Tüfekle Vurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.