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Osmangazi EDAŞ’tan 2 yılda 1,5 milyarlık yatırım

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 04.08.2020 14:21 | Son Güncelleme

Elektrik dağıtım hizmetinin kaliteli, sürekli ve çevreye uyumlu bir şekilde sunulması için çalışmalarını sürdüren Osmangazi EDAŞ, 2019’da 1 milyar TL’yi aşarak, hizmet verdiği illerde tarihin en büyük enerji yatırımlarına imza atarken, 2020’de de yatırımlarına son sürat devam ediyor.Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerinin elektrik dağıtım hizmetini sağlayan Osmangazi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (OEDAŞ), 2019’da 1 milyar TL’nin üzerindeki tutar ile hizmet verdiği illerde 1 yılda gerçekleştirilen en büyük yatırımı gerçekleştirdi.

Elektrik dağıtım hizmetinin kaliteli, sürekli ve çevreye uyumlu bir şekilde sunulması için çalışmalarını sürdüren Osmangazi EDAŞ, 2019’da 1 milyar TL’yi aşarak, hizmet verdiği illerde tarihin en büyük enerji yatırımlarına imza atarken, 2020’de de yatırımlarına son sürat devam ediyor.
Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerinin elektrik dağıtım hizmetini sağlayan Osmangazi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (OEDAŞ), 2019’da 1 milyar TL’nin üzerindeki tutar ile hizmet verdiği illerde 1 yılda gerçekleştirilen en büyük yatırımı gerçekleştirdi. Geçtiğimiz yıl beş ilde 745 yeni trafo kuran, 887 kilometre kazı çalışması ile 11 bin aydınlatma, 2 bin 189 enerji nakil hattı direği diken Osmangazi EDAŞ, 2 bin kişilik de ek istihdam sağladı. Çalışmalar sonucunda elektrik dağıtım hizmetinin daha kaliteli, sürekli ve çevreye uyumlu bir şekilde sunulmasını sağlayan Osmangazi EDAŞ, 2020 yılında ise 480 milyon TL’lik yatırımı hayata geçiriyor.

2020’DE 480 MİLYON LİRALIK YATIRIM
Gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi veren Osmangazi EDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, “2019’da hayata geçirdiğimiz 1 milyar lirayı aşan yatırım ile kesintisiz enerji hizmeti verme yolculuğundaki hedeflerimize daha da yaklaşırken bir yandan da gelecekte elektrik arzında yaşanacak artışların günlük hayatı olumsuz etkilenmesinin önüne geçmeyi başardık. Geçtiğimiz yıldan aldığımız enerji ve özgüven ile tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüse rağmen gerekli önlemleri alarak yatırım atağımıza 2020’de de devam ediyor, 480 milyon TL’lik yatırımı hayata geçiriyoruz. Tüm paydaşlarımız ile koordineli bir şekilde gerçekleştireceğimiz çalışmaların illerimize büyük değer katacağına inanıyoruz” dedi.

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