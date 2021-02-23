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Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.’den Beylikova’ya yatırım

23.02.2021 14:57 | Son Güncelleme:
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Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.’den Beylikova’ya yatırım

Osmangazi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (OEDAŞ) Grup Yöneticisi Bülent Berberoğlu, OEDAŞ Yatırım Planlamadan Erhan Cebeci ve Kaan İnce Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp’i ziyaret ederek yapılacak yatırımlar hakkında fikir alışverişinde bulundu.Ziyarette, Eskişehir’in Beylikova ilçesinde ana caddelerde bulunan elektrik hatlarının yer altına alınması, çevre yolları başta olmak üzere ilçe yeni aydınlatma direklerinin yapılması gibi konular konuşularak alt ve üst yapı yatırımları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Osmangazi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (OEDAŞ) Grup Yöneticisi Bülent Berberoğlu, OEDAŞ Yatırım Planlamadan Erhan Cebeci ve Kaan İnce Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp’i ziyaret ederek yapılacak yatırımlar hakkında fikir alışverişinde bulundu.
Ziyarette, Eskişehir’in Beylikova ilçesinde ana caddelerde bulunan elektrik hatlarının yer altına alınması, çevre yolları başta olmak üzere ilçe yeni aydınlatma direklerinin yapılması gibi konular konuşularak alt ve üst yapı yatırımları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Konuyla ilgili konuşan Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, yapılacak yatırımlarla Elektrik konusunda yaşanacak olan olumsuzlukların azalacağını ifade etti. Alp, ‘‘OEDAŞ tarafından yapılacak olan alt ve üst yapı yatırımları sayesinde gelecek yıllarda elektrik tüketiminde yaşanacak artışların günlük hayatı olumsuz etkilemesinde önlemiş ve görsel kirliği azaltmış olacak, Beylikovamıza hayırlı uğurlu olsun’’ dedi.

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