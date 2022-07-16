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Osmangazi Köprüsü 15 Temmuz şehitleri için kırmızı beyaz ışıklarla aydınlatıldı

16.07.2022 02:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmangazi Köprüsü 15 Temmuz şehitleri için kırmızı beyaz ışıklarla aydınlatıldı

KOCAELİ (AA) - Osmangazi Köprüsü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla kırmızı beyaz renklerle ışıklandırıldı.

15 Demokrasi ve Milli Birlik Günü, ülke genelinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Önemli günlerde farklı renklerde aydınlatılan Osmangazi Köprüsü akşam saatlerinde kırmızı beyaz renklerle aydınlatıldı.

Ayrıca aydınlatmada Türk halkının mücadelesini simgeleyen siluetlerde kullanıldı. Aydınlatmanın sabah saatlerine kadar süreceği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
15 temmuz kırmızı beyaz

Kocaeli Namaz Vakitleri 16 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:43
Sabah
05:35
Öğle
13:11
İkindi
17:09
Akşam
20:37
Yatsı
22:22
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