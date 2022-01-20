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Osmangazi Köprüsü'nde polisten kaçan otomobildeki 2 kişi tutuklandı

20.01.2022 18:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmangazi Köprüsü'nde polisten kaçan otomobildeki 2 kişi tutuklandı

Osmangazi Köprüsü'nde kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 kişi cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri Osmangazi Köprüsü Yalova istikameti gişelerinde "dur" ikazına uymayan bir otomobili takibe aldı.

Takip sırasında yol kenarına içinden şüpheli bir paketin atıldığı görülen otomobil, Kılıç gişelerinde durdurularak S.D ve A.E gözaltına alındı.

Dedektör köpeğin de kullanıldığı operasyonda araç içinde ve şüphelilerin üzerlerinde 2521 adet uyuşturucu hap, 1078 gram esrar, 96,68 gram metamfetamin, 42,76 gram kokain maddesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından hakimliğe sevk edilen 2 kişi tutuklandı.

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