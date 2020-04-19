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Osmangazi Meydanı’nda tedbirli çalışma

BURSA HABERLERİ  | 19.04.2020 13:27 | Son Güncelleme

Bursa’nın son dönemdeki en önemli projeleri arasında yer alan Osmangazi Meydanı’ndaki çalışmalar, alınan sağlık tedbirleri çerçevesinde, tüm hızıyla sürüyor.Şehrin merkezinde 150 milyon lira bedel ödenerek kamulaştırılan, 100’den fazla binanın yıkılmasıyla elde edilen arazi üzerinde hayata geçirilen Osmangazi Meydanı projesi için hafriyat ve temel kazı çalışmaları devam ediyor.

Bursa’nın son dönemdeki en önemli projeleri arasında yer alan Osmangazi Meydanı’ndaki çalışmalar, alınan sağlık tedbirleri çerçevesinde, tüm hızıyla sürüyor.
Şehrin merkezinde 150 milyon lira bedel ödenerek kamulaştırılan, 100’den fazla binanın yıkılmasıyla elde edilen arazi üzerinde hayata geçirilen Osmangazi Meydanı projesi için hafriyat ve temel kazı çalışmaları devam ediyor. Santral Garaj bölgesinde 40 dönüm alan üzerinde yapımına başlanan meydan inşaatının şantiyesinde de korona virüse karşı önlemler üst seviyede tutuluyor. Görevli işçiler maske ve eldiven takarak kendilerini virüse karşı korurken, Bursa’nın en büyük meydanı için de çalışmalarını sürdürüyor. Proje için şu anda fore kazık ve temel kazı çalışmaları devam ediyor. Toplam 631 fore kazığın çakılacağı meydan çalışmasında şu ana kadar 423 fore kazık zeminle buluştu. Meydanın altında inşa edilecek olan 2 bin araç kapasiteli 4 katlı kapalı otopark için 21 metre derinliğe kadar kazı yapacak olan belediye ekipleri, 14 metre derinliğe ulaşmayı başardı.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, meydanda çalışan görevli işçiler gibi virüse karşı önlemlerini alıp maske ve eldiven takarak şantiye alanını gezdi. Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler alan Başkan Dündar, “Belediye olarak, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı tedbirleri üst seviyede tutuyoruz. Dezenfeksiyon ve sosyal yardımlarımızın yanı sıra Bursa’ya değer katacak Osmangazi Meydanı projemizin inşaatına da tüm hızıyla devam ediyoruz. Şantiyede çalışan tüm personelin sağlık kontrolleri ve tedbirlerini dikkatle takip ediyoruz. Çalışanlarımızın sağlığı bizler için her şeyden önemli” dedi.
Osmangazi Meydanı’ndaki çalışmalar hakkında bilgiler veren Dündar, “Osmangazi Meydanı, sosyal ve kültürel tesisleri, millet kıraathanesi, aktivite alanları ile Bursa’mızın yeni marka değeri olacak. Ayrıca trafiğin yoğun olduğu bölgedeki otopark sıkıntısını çözerek, şehrimize ciddi anlamda nefes aldıracağız. Meydanımız 24 saat yaşayarak, tüm şehrin buluşma noktası olacak. Projemizi zamanında bitirmek adına ekiplerimiz hafriyat, fore kazık ve kazı çalışmalarını sürdürüyor. Toplam 631 fore kazığın çakılacağı inşaatta şu an 423’üncü kazık çakılmış durumda. Estetik görüntüsünün yanında depreme karşı dayanıklı bir yapı olacak. Sağlamlık adına inşaatta 32’lik demir kullanıyoruz. İnşallah, Osmangazi ve Bursa’mız güzel bir esere kavuşacak” diye konuştu.

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