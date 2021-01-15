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Osmangazi Üniversitesi’nden Rektör Beydemir’e teşekkür belgesi

15.01.2021 12:24 | Son Güncelleme:
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Osmangazi Üniversitesi’nden Rektör Beydemir’e teşekkür belgesi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi tarafından Bilecik Şeyh Edebali Rektörü Prof.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi tarafından Bilecik Şeyh Edebali Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir’e teşekkür belgesi verildi.
Rektör Beydemir, Stanford Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listesinde yer almış ve büyük bir başarıya imza atmıştı. Bunun üzerine Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak tarafından Bilecik Şeyh Edebali Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir’e teşekkür belgesi verdi. Rektörü Şenocak tarafından takdim edilen teşekkür belgesinde şu ifadeler yer aldı:
“Stanford Üniversitesinden saygın bir araştırma ekibi tarafından hazırlanan ve PLOS (ThePublic Library of Science) Biology Dergisi’nde yayımlanan araştırmaya göre “Dünyanın en Etkili Bilim İnsanları” listesinde yer aldığınızı büyük bir memnuniyetle öğrendim. Tüm dünyadan farklı disiplinlerdeki yedi milyon araştırmacı arasından yüzde 2’lik dilime girerek göstermiş olduğunuz bu başarı ülkemizi ve şehrimizi onurlandırmıştır. Sizleri içtenlikle kutluyor, bilim dünyasında yaptığınız değerli katkılar ve bizlere yaşattığınız bu gurur için teşekkürlerimi sunuyorum. Başarılarınızın devamını dilerim.”

Osmangazi Üniversitesi’nden Rektör Beydemir’e teşekkür belgesi

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