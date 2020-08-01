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Osmangazi’de 24 saat hijyen mesaisi

BURSA HABERLERİ  | 01.08.2020 11:13 | Son Güncelleme

Osmangazi Belediyesi, bayramda kötü görüntülerin önüne geçmek adına ilçede kurulan kurban kesim yerlerinde günün 24 saati temizlik çalışması yürütüyor.

Osmangazi Belediyesi, bayramda kötü görüntülerin önüne geçmek adına ilçede kurulan kurban kesim yerlerinde günün 24 saati temizlik çalışması yürütüyor. Kurban kesim yeri olarak belirlenen noktaları, sürekli olarak yıkayıp, temizleyip dezenfekte eden belediye ekipleri, gece saatlerine kadar sürdürdükleri çalışmalar ile kesim alanlarını yeni güne hazır hale getirdi.
Vatandaşların kurbanlarını hijyenik ortamda kesmelerini sağlamak adına Veysel Karani Mahallesi’ne Türkiye’nin en modern kurban satış ve kesim tesisini inşa eden Osmangazi Belediyesi, ilçe genelinde bulunan 22 kapalı ve açık pazar alanını da kurban kesim yeri olarak belirledi. Bayram öncesi dezenfeksiyonu yapılan bu noktalarda vatandaşlar gönül rahatlığı ile kurbanını keserken, Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de, çevre kirliliğini önlemek ve çirkin görüntülere meydan vermemek adına günün her saatinde özverili bir çalışma yürüttü. Gün içerisinde kesim noktalarını sık sık temizleyen belediye ekipleri, vatandaşların kurbanlarını kesmesinin ardından temizlik çalışmalarını gece geç saatlere kadar sürdürdü. Kötü kokuların önlenmesi için kurban kesim yerleri özel bir karışım ile yıkanırken, haşere oluşumunun önüne geçmek adına da ilaçlamalar yapıldı.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, alınan tedbirler sayesinde vatandaşların kurbanlarını temiz ve hijyenik ortamlarda kesme imkanı sunduklarını ifade ederek, “Temizlik Müdürlüğü ekiplerimiz, bayramın ilk günden itibaren kesim alanlarında kurban atıklarını toplayıp yerleri yıkadı. Yürütülen koordineli çalışma ile vatandaşlarımız bayramını huzur içinde geçiriyor. Temizlik çalışmalarımız aralıksız devam edecek. Osmangazi’de kötü görüntülerin oluşmasına müsaade etmeyeceğiz” dedi.

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