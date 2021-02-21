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Osmangazi’de ayın enstrümanı flüt oldu

21.02.2021 13:03 | Son Güncelleme:
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Osmangazi’de ayın enstrümanı flüt oldu

‘Ayın Enstrümanı’ programıyla müziğin gelişmesine katkı sağlayan Osmangazi Belediyesi, son olarak Cem Önertürk eşliğinde Bursalı sanatseverlere flütü tanıttı.Osmangazi Belediyesi ve Uludağ Üniversitesi arasında imzalanan kültürel işbirliği protokolü kapsamında gerçekleştirilen programın dördüncü bölümünde ayın estrümanı flüt oldu.

‘Ayın Enstrümanı’ programıyla müziğin gelişmesine katkı sağlayan Osmangazi Belediyesi, son olarak Cem Önertürk eşliğinde Bursalı sanatseverlere flütü tanıttı.
Osmangazi Belediyesi ve Uludağ Üniversitesi arasında imzalanan kültürel işbirliği protokolü kapsamında gerçekleştirilen programın dördüncü bölümünde ayın estrümanı flüt oldu. Online olarak düzenlenen etkinlikte Doç. Cem Önertürk, nefesli çalgıların başında gelen flütün M.Ö 40 bin yılına dayanan tarihini, yapımını ve çalım tekniklerini anlattı.
Aynı zamanda Türkiye’nin sayılı flüt sanatçılarından biri olan Cem Önertürk, programda barok, romantik ve modern dönemden eserler seslendirdi. Korona virüs salgını nedeniyle ‘Ayın Enstrümanı’ programını evlerinde takip eden vatandaşlar ise gece boyunca keyifli vakit geçirdi.

Osmangazi’de ayın enstrümanı flüt oldu

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