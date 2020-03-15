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Osmangazi’de gün tertemiz başlıyor

BURSA HABERLERİ  | 15.03.2020 13:55 | Son Güncelleme

Korona virüse karşı önlemlerini arttırarak sürdüren Osmangazi Belediyesi Belediye ekipleri, Başkan Mustafa Dündar’ın talimatı ile gece mesaisine de başladı.

Korona virüse karşı önlemlerini arttırarak sürdüren Osmangazi Belediyesi Belediye ekipleri, Başkan Mustafa Dündar’ın talimatı ile gece mesaisine de başladı. Ekipler, gece saat 01.00’den sabaha kadar vatandaşların yoğun olarak ziyaret ettiği pazar, çarşı, parklar, meydanlar, ibadet yerleri, türbeler, ana cadde ve AVM çevrelerini yıkama ve dezenfekte çalışmalarına başladı. Osmangazi’de yaşayan yüz binlerce insan güne önce yıkanan sonra ilaçlanan güvenli ortak alanlarda başlıyor.
Temizlik konusunda Türkiye’nin en özenli ve titiz belediyeleri arasında yer alan Osmangazi Belediyesi’nin bu özelliği korona virüsünde daha da öne çıktı. Ortak kullanım alanlarını yapılan detaylı yıkama ve dezenfekte çalışmalarını yerinde ve yakından takip eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın talimatı ile özellikle çalışmalar gece yoğunlaştı. Osmangazi’lilerin güne yıkanmış ve dezenfekte edilmiş ortak kullanım alanlarında başlamalarını isteyen Başkan Mustafa Dündar’ın talimatı ile çalışmalar 24 saate yayıldı. Gece saat 01.00’de yollara düşen temizlik ve ilaçlama ekipleri pazar yerleri, çarşılar, parklar, meydanlar, ibadet yerleri, türbeler, ana cadde ve AVM çevrelerini yıkama ve dezenfekte çalışmalarına başladı. Osmangazi’de yaşayan yüz binlerce insan güne önce yıkanan sonra ilaçlanan güvenli ortak alanlarda başlıyor.

‘Tertemiz, daha temiz bir Osmangazi’

Dezenfekte çalışmalarını yakından takip eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Bu çalışmalar sürekli olarak yapılacak. Bazı bölgelerde buharlı yıkamalar gerçekleştireceğiz. Şehrimizin sağlıklı kalması ve virüsü engellemek adına bu çalışmaları yoğun bir şekilde sürdüreceğiz. Bu işin esası temizliktir. Başta kentimiz, sonra kendimiz, daha sonra yediğimiz içtiğimiz gıdalar ile temiz olmalı. Her yerde temizliği sağladığımız zaman bu virüs buralara gelemeyecek inşallah” dedi.

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