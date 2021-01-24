Osmangazi’de ’Kadın Bestekârlar’ konseri

Türk makam müziğinin kadın bestekârları, eserleriyle birlikte Osmangazi Belediyesi’nin düzenlediği müzikli söyleşi programıyla günümüze aktarılıyor.

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında kültür sanat programlarını online olarak sürdüren Osmangazi Belediyesi, Klasik Türk Müziği’nde Osmanlı’dan günümüze kadın bestekârları tanıtan anlamlı bir etkinliği sanatseverler ile buluşturuyor. Osmangazi Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’nün düzenlediği programda, her ay iki kadın bestekâr, eserleriyle birlikte Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Ana Sanat Dalı Başkanı Doç. Dr. Özlem Doğuş Varlı ve Öğretim Üyesi Doç. Dr. Güniz Alkaç’ın sunumuyla ele alınacak.

Osmangazi Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan ilk programda; kadın bestekârlar Reftar Kalfa ile Faize Ergin’in hayatları anlatılırken, günümüze kadar gelen eserleri kanun eşliğinde seslendirildi. Türk makam müziğindeki kadın bestekârların başlangıçtan bugüne kadar olan yolculuklarına eşlik ettiklerini belirten Doç. Dr. Özlem Doğuş Varlı, “Kadın bestekârlarımız, yaşadıkları dönemlerin zorlukları itibariyle daha fazla bahsedilmeyi hak ediyor. Dönemin koşullarına rağmen fikirlerini ortaya koymaları çok önemli. Müzik üretiminde kadınların yeri konusunda çalışmalarımız var. Osmangazi Belediyesi’nin düzenlediği ‘Kadın Bestekârlar’ programı, bu çalışmalarımıza büyük fayda sağlayacak. Her ay iki kadın besteciyi ele alacağız. Katkı sağlayan herkese teşekkür ederiz.” dedi.

Doç. Dr. Varlı, 17. yüzyılda Sultan 4. Mehmet dönemi kadın bestekârlarından Reftar Kalfa’nın hayatı ve eserleri hakkında izleyicilere bilgiler verirken, Güniz Alkaç da ilk Türk kadın bestecinin peşrev ve semailerini, kanun ile farklı makamlarda çalarak izleyicilerle buluşturdu. Reftar Kalfa’nın yanı sıra Osmanlı’nın son dönem, Cumhuriyet’in ilk dönem kadın bestekârlarından Faize Ergin’in de Acemaşiran makamındaki ‘Kime hâlim diyeyim kime feryâd edeyim’ ve Nikriz makamındaki ‘Gönül ne için ateşlere yansın’ eserleri kanun eşliğinde seslendirildi.

Programın sonunda Osmangazi Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Gülşah Cebelli Öncel, Varlı ve Alkaç’a teşekkür etti.

