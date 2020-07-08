YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Osmangazi’de Kaldırımlar Daha Güvenli

Osmangazi’de Kaldırımlar Daha Güvenli

BURSA HABERLERİ  | 08.07.2020 15:57 | Son Güncelleme

Osmangazi Belediyesi, Bursa’nın en eski semtlerinden olan Hocaalizade Mahallesi’nde parklanmayı engelleyen tretuvar düzenlemesiyle kaldırımları daha güvenli hale getirdi.Osmangazi Belediyesi, yaz aylarının gelmesiyle birlikte mahallelerdeki üst yapı çalışmalarına ağırlık verdi.

Osmangazi Belediyesi, Bursa’nın en eski semtlerinden olan Hocaalizade Mahallesi’nde parklanmayı engelleyen tretuvar düzenlemesiyle kaldırımları daha güvenli hale getirdi.
Osmangazi Belediyesi, yaz aylarının gelmesiyle birlikte mahallelerdeki üst yapı çalışmalarına ağırlık verdi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehrin farklı bölgelerinde gerçekleştirdiği tretuvar ve kaldırım düzenleme çalışmalarıyla cadde ve sokakları vatandaşlar için daha güvenli hale getiriyor. Bursa’nın en eski yerleşim bölgelerinden olan Hocaalizade Mahallesi Hocaalizade Caddesi üzerinde bulunan kaldırımlar, Osmangazi Belediyesi’nin çalışmasıyla tamamen yenilendi. Ayrıca Atatürk Ortaokulu’nun bahçe duvarları da derzli silme mozaik taş ile kaplandı.
Hocaalizade Mahallesi’ndeki çalışmaları yerinde inceleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ilçedeki alt ve üst yapı çalışmalarını kent kimliğine uygun bir şekilde sürdürdüklerini belirterek, “Bursa’nın en eski mahallesi olan Hocaalizade Mahallesi’nde kaldırım ve tretuvar çalışmalarını tamamladık. Belediye olarak kaldırımlara park edilmeyi engelleyecek bir çalışmayı ilk kez burada uyguladık. Yeni uygulamayla birlikte vatandaşlarımız, öğrencilerimiz kaldırımları daha rahat kullanabilecek” dedi.
Mahalle sakinleri de kaldırımların yenilen düzenlenmesiyle özellikle öğrencilerin okula daha güvenli gideceğini belirterek, çalışmalardan dolayı Başkan Dündar’a teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
A kan grubunda olanlar dikkat! Flaş koronavirüs uyarısı A kan grubunda olanlar dikkat! Flaş koronavirüs uyarısı
Her yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldıHer yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ankara’da tarihi konaklar satışa çıkarıldı

Ankara’da tarihi konaklar satışa çıkarıldı

Nüfus tabelaları kafa karıştırdı

Nüfus tabelaları kafa karıştırdı

Milletvekili Karaman, Başbağlar katliamının 27. yıldönümü münasebetiyle TBMM’de gündem dışı konuşma yaptı

Milletvekili Karaman, Başbağlar katliamının 27. yıldönümü münasebetiyle TBMM’de gündem dışı konuşma yaptı

Keklik avcısına para cezası

Keklik avcısına para cezası

Doğu Anadolu’da sağanak yağış bekleniliyor

Doğu Anadolu’da sağanak yağış bekleniliyor

Ödül avcısı Sevim Alan’dan genç mimarlara “Önce ülkenizi tanıyın” tavsiyesi

Ödül avcısı Sevim Alan’dan genç mimarlara “Önce ülkenizi tanıyın” tavsiyesi

Bursa Namaz Vakitleri 8 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:42
Sabah
05:35
Öğle
13:14
İkindi
17:11
Akşam
20:43
Yatsı
22:28

Bursa Nöbetçi Eczaneler 8 Temmuz Çarşamba

Arzu Eczanesi
Nilufer
Arzu Eczanesi
Nilufer
Arzu Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Bursa’da trafik kazası: 2 yaralı

Bursa’da trafik kazası: 2 yaralı

Travesti ile transeksüelin satırlı kavgası

Travesti ile transeksüelin satırlı kavgası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.