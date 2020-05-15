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Osmangazi’de kaldırımlar yenileniyor

BURSA HABERLERİ  | 15.05.2020 13:21 | Son Güncelleme

Osmangazi Belediyesi, yayaların ve sürücülerin yolları daha rahat ve güvenli bir şekilde kullanabilmesi amacıyla kaldırım, bordür ve tretuvar çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Osmangazi Belediyesi, yayaların ve sürücülerin yolları daha rahat ve güvenli bir şekilde kullanabilmesi amacıyla kaldırım, bordür ve tretuvar çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yapılan çalışmalarla Osmangazi’nin yolları hem güzelleşiyor hem de yaya ve sürücüler için daha güvenli hale getiriliyor.
Osmangazi Belediyesi, korona virüsü salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında vatandaşların evlerinde kalmasıyla birlikte boş kalan cadde ve sokaklardaki, yol ve kaldırım çalışmalarına ağırlık verdi. Yürütülen çalışmalarla asfalt, kaldırım, bordür ve tretuvar çalışmaları tamamlanan yollar yaya ve araç trafiğine hazır hale getiriliyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, büyük bir özveriyle yürüttükleri çalışmalar kapsamında Yenibağlar Mahallesi’ndeki 3. Avcı Sokak’ta tretuvar düzenleme çalışması başlattı. Yaya güvenliğini ön plana çıkaran bordür ve tretuvar çalışmaları, aynı zamanda cadde ve sokakları modern bir görünüme de kavuşturuyor.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osmangazililerin daha rahat bir yaşam sürmesini sağlamak adına yatırımlara ara vermeden devam ettiklerini ifade ederek, “Osmangazi’de bozuk ve kötü görüntüye sahip yol bırakmamak adına çalışıyoruz. Kaldırımları daha güvenli hale getirerek vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak, trafik kazalarının önüne geçmek bizim sorumluluk alanımızda. Ekiplerimiz yürüttükleri kaldırım ve tretuvar çalışmaları kapsamında, engelli vatandaşlarımız ve bebek arabalarının kolayca ulaşım sağlayabilmesi için rampa uygulamasına büyük özen gösteriyor. Yol bakım, onarım, yenileme ve asfaltlama çalışmalarımız ile vatandaşlarımıza kaliteli bir yaşam ve sağlıklı ulaşım şartları sunuyoruz” dedi.

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