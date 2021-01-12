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Osmangazi’de metruk binalar tehlike olmaktan çıkıyor

12.01.2021 12:02 | Son Güncelleme:
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Osmangazi Belediyesi, Panayır Mahallesi’nde uyuşturucu madde bağımlılarının mesken tuttuğu metruk binayı yıktı.Osmangazi Belediyesi, halkın can ve mal güvenliğini tehdit etmesinin yanı sıra madde bağımlılarının mesken tutması nedeniyle de yoğun şikayetlere konu olan metruk binaların yıkımını sürdürüyor.

Osmangazi Belediyesi, Panayır Mahallesi’nde uyuşturucu madde bağımlılarının mesken tuttuğu metruk binayı yıktı.
Osmangazi Belediyesi, halkın can ve mal güvenliğini tehdit etmesinin yanı sıra madde bağımlılarının mesken tutması nedeniyle de yoğun şikayetlere konu olan metruk binaların yıkımını sürdürüyor. Mahallelerde yaşayan halkı oldukça tedirgin eden metruk binalar, Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından durum tespiti yapılıp, yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından yıkılıyor. Vatandaşlardan gelen talep ve şikayetleri dikkate alan belediye ekipleri, Panayır Mahallesi Karanfil Sokak’ta uyuşturucu madde bağımlılarının mesken tuttuğu binayı iş makinesi ile yıktı. Metruk binanın yıkılması, mahalle sakinlerine rahat bir nefes aldırdı. Vatandaşlar, özellikle akşam saatlerinde binanın önünden geçmeye korkar hale geldiklerini ifade ederek, yıkımdan dolayı belediye ekiplerine teşekkür etti.
Belediye ekipleri, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk binaları, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre yıkmaya devam edeceklerini belirtti.

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