YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Osmangazi’de sokak hayvanları sahipsiz kalmadı

Osmangazi’de sokak hayvanları sahipsiz kalmadı

BURSA HABERLERİ  | 15.05.2020 13:25 | Son Güncelleme

Osmangazi Belediyesi, korona virüsü salgınına karşı alınan tedbirler gereği evlerinden çıkamayan hayvan severlerin sevgi ve ilgisinden yoksun kalan sokak hayvanlarını unutmadı.

Osmangazi Belediyesi, korona virüsü salgınına karşı alınan tedbirler gereği evlerinden çıkamayan hayvan severlerin sevgi ve ilgisinden yoksun kalan sokak hayvanlarını unutmadı. Belediye ekipleri, her gün ilçe genelindeki birçok noktaya düzenli olarak mama ve su bırakarak can dostların aç kalmamalarını sağladı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü, sadece insanların değil sokak hayvanlarının da hayatını olumsuz etkiledi. Osmangazi Belediyesi, salgın sebebiyle restoran ve kafeterya gibi işletmelerin kapanması, vatandaşların da ‘Evde Kal’ çağrılarına uymasıyla birlikte yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının imdadına yetişti. Belediye ekipleri, salgının ülkemizde görüldüğü andan itibaren kedi, köpek ve güvercinlerin yoğunlukta olduğu park, bahçe ve meydan gibi yaşam alanlarına mama, yem ve su dağıtımı çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ayrıca, ihtiyaç görülen hayvanlar, Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’ne götürülerek bakım ve tedavi altına alındı. Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, yürütülen çalışmalar kapsamında son 10 günde 915 tedavi ve 201 besleme çalışması olmak üzere sokak hayvanlarına yönelik toplam bin 116 çalışma gerçekleştirdi.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ilçe sakinlerinin salgın sürecini en az etkiyle atlatması için gece gündüz çalıştıklarını, bu çalışmalara sokakta yaşamını sürdüren hayvanların da dahil olduğunu ifade etti. Başkan Dündar, yürütülen çalışmalarla ilgili olarak, “Can dostlarımıza yönelik olarak periyodik sürdürdüğümüz mama ve su dağıtımını bu süreçte biraz daha arttırdık. Can dostlarımızın aç ve susuz kalmamaları için bu sıkıntılı süreçte daha çok hassasiyet gösteriyoruz. Ekiplerimiz, Osmangazi’nin birçok noktasına düzenli olarak yiyecek ve su bırakarak, sahipsiz hayvanları besliyor. İhtiyaç halinde sokak hayvanlarının bakım ve tedavisi de barınağımızda yapılıyor” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Faciaya kıl payı! Ön tekeri patlayınca...Faciaya kıl payı! Ön tekeri patlayınca...
Her yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldıHer yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Gece yarısı tarla sulayan çiftçi, kazazedenin şansı oldu

Gece yarısı tarla sulayan çiftçi, kazazedenin şansı oldu

Kahta’da kilitli parke taşı döşeme çalışmaları sürüyor

Kahta’da kilitli parke taşı döşeme çalışmaları sürüyor

Başkan Ercengiz’den berberlere destek

Başkan Ercengiz’den berberlere destek

390 bin nüfusa 500 bin maske

390 bin nüfusa 500 bin maske

KKTC'den getirilen 288 kişi Karaman'da yurda yerleştirildi

KKTC'den getirilen 288 kişi Karaman'da yurda yerleştirildi

Orucunu açan kan bağışına koştu

Orucunu açan kan bağışına koştu

Bursa Namaz Vakitleri 15 Mayıs Cuma

İmsak
03:57
Sabah
05:41
Öğle
13:05
İkindi
16:59
Akşam
20:19
Yatsı
21:56

Bursa Nöbetçi Eczaneler15 Mayıs Cuma

Atlı Eczanesi
Osmangazi
Niltim Eczanesi
Nilufer
Bengisu Eczanesi
Nilufer
Demirkol Eczanesi
Yildirim
Ergül Eczanesi
Nilufer
Geçit Eczanesi
Osmangazi
Gökay Eczanesi
Osmangazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Gezen tavuk yumurtası üreticinin yüzünü güldürüyor

Gezen tavuk yumurtası üreticinin yüzünü güldürüyor

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Bursa'da bir apartman karantinaya alındı

Bursa'da bir apartman karantinaya alındı

Bursa’da korona virüse bir kayıp daha

Bursa’da korona virüse bir kayıp daha

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.