Osmangazi’de sokak hayvanları sahipsiz kalmadı

Osmangazi Belediyesi, korona virüsü salgınına karşı alınan tedbirler gereği evlerinden çıkamayan hayvan severlerin sevgi ve ilgisinden yoksun kalan sokak hayvanlarını unutmadı. Belediye ekipleri, her gün ilçe genelindeki birçok noktaya düzenli olarak mama ve su bırakarak can dostların aç kalmamalarını sağladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü, sadece insanların değil sokak hayvanlarının da hayatını olumsuz etkiledi. Osmangazi Belediyesi, salgın sebebiyle restoran ve kafeterya gibi işletmelerin kapanması, vatandaşların da ‘Evde Kal’ çağrılarına uymasıyla birlikte yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının imdadına yetişti. Belediye ekipleri, salgının ülkemizde görüldüğü andan itibaren kedi, köpek ve güvercinlerin yoğunlukta olduğu park, bahçe ve meydan gibi yaşam alanlarına mama, yem ve su dağıtımı çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ayrıca, ihtiyaç görülen hayvanlar, Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’ne götürülerek bakım ve tedavi altına alındı. Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, yürütülen çalışmalar kapsamında son 10 günde 915 tedavi ve 201 besleme çalışması olmak üzere sokak hayvanlarına yönelik toplam bin 116 çalışma gerçekleştirdi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ilçe sakinlerinin salgın sürecini en az etkiyle atlatması için gece gündüz çalıştıklarını, bu çalışmalara sokakta yaşamını sürdüren hayvanların da dahil olduğunu ifade etti. Başkan Dündar, yürütülen çalışmalarla ilgili olarak, “Can dostlarımıza yönelik olarak periyodik sürdürdüğümüz mama ve su dağıtımını bu süreçte biraz daha arttırdık. Can dostlarımızın aç ve susuz kalmamaları için bu sıkıntılı süreçte daha çok hassasiyet gösteriyoruz. Ekiplerimiz, Osmangazi’nin birçok noktasına düzenli olarak yiyecek ve su bırakarak, sahipsiz hayvanları besliyor. İhtiyaç halinde sokak hayvanlarının bakım ve tedavisi de barınağımızda yapılıyor” dedi.