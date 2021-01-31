YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Osmangazi’de yanan binaya anında müdahale

Osmangazi’de yanan binaya anında müdahale

31.01.2021 14:45 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmangazi Belediyesi, Yahşibey Mahallesi’nde dün gece çıkan yangında büyük bölümü yanarak çöken ve ayakta kalan bölümleri vatandaşlar için tehlikeli arz eden iki katlı ahşap binayı yıktı.Yahşibey Caddesi üzerinde yer alan 120 yıllık 2 katlı ahşap binada dün gece yangın çıktı.

Osmangazi Belediyesi, Yahşibey Mahallesi’nde dün gece çıkan yangında büyük bölümü yanarak çöken ve ayakta kalan bölümleri vatandaşlar için tehlikeli arz eden iki katlı ahşap binayı yıktı.
Yahşibey Caddesi üzerinde yer alan 120 yıllık 2 katlı ahşap binada dün gece yangın çıktı. Alevler kısa sürede tarihi binayı sardı. İtfaiye ekipleri, alev topuna dönen binayı 1 saatlik müdahale sonucunda söndürdü. Küle dönen ve büyük bölümü çöken bina kullanılamaz hale geldi. Osmangazi Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, binanın ayakta kalan ve vatandaşlar için can güvenliği riski oluşturan bölümlerinin yıkılması için harekete geçti. Sabah erken saatlerde bölgeye giden ekipler, iş makinesi ile binayı yıkarak olası bir facia yaşanmasını önledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSerenay'dan sürpriz hamleSerenay'dan sürpriz hamle
Her yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldıHer yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldı
1/

Bursa Namaz Vakitleri 31 Ocak Pazar

İmsak
06:40
Sabah
08:07
Öğle
13:22
İkindi
16:03
Akşam
18:28
Yatsı
19:49

Bursa Nöbetçi Eczaneler31 Ocak Pazar

Aslı Eczanesi
Nilufer
Aslı Eczanesi
Nilufer
Aslı Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Aydınlıların kar sefası çileye dönüştü

Aydınlıların kar sefası çileye dönüştü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kar küreme çalışmalarını çalışmalarını yerinde inceledi

Kar küreme çalışmalarını çalışmalarını yerinde inceledi

Kamyonet otomobile çarptı

Kamyonet otomobile çarptı

Hakan Kutlu, Yukatel Denizlispor'la ilk antrenmanına çıktı

Hakan Kutlu, Yukatel Denizlispor'la ilk antrenmanına çıktı

Diğer Haberler

Bursa'da yapımı tamamlanan "Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi" yarın açılacak

Bursa'da yapımı tamamlanan "Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi" yarın açılacak

Yıldırım’ın uyumayan kütüphanesi yarın açılıyor

Yıldırım’ın uyumayan kütüphanesi yarın açılıyor

İnegöl tarım modeli Türkiye’ye örnek olacak

İnegöl tarım modeli Türkiye’ye örnek olacak

Bursa için sarı uyarı

Bursa için sarı uyarı

Bursa için sarı uyarı

Bursa için sarı uyarı

Bursa için sarı uyarı

Bursa için sarı uyarı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.