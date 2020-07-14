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Osmangazi’de yıkılan tarihi istinat duvarı yenilendi

BURSA HABERLERİ  | 14.07.2020 12:14 | Son Güncelleme

Osmangazi Belediyesi, Hamzabey Mahallesi’nde uzun yıllar önce inşa edilen ve yılların yorgunluğuna dayanamayıp geçtiğimiz günlerde yıkılan tarihi istinat duvarını onararak, güvenli hale getirdi.Osmangazi Belediyesi, geçtiğimiz günlerde yağan yoğun yağmurlar sonucu oluşan sular nedeniyle yıpranan ve yıkılmaya yüz tutan Hamzabey Caddesi üzerinde yer alan istinat duvarını yeniden yaptı.

Osmangazi Belediyesi, Hamzabey Mahallesi’nde uzun yıllar önce inşa edilen ve yılların yorgunluğuna dayanamayıp geçtiğimiz günlerde yıkılan tarihi istinat duvarını onararak, güvenli hale getirdi.
Osmangazi Belediyesi, geçtiğimiz günlerde yağan yoğun yağmurlar sonucu oluşan sular nedeniyle yıpranan ve yıkılmaya yüz tutan Hamzabey Caddesi üzerinde yer alan istinat duvarını yeniden yaptı. Yıllar önce inşa edilen duvar, Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından kısa sürede yeniden örüldü. Arazinin eğimli olması nedeniyle yüksekliği farklılıklar gösteren duvar, yürütülen titiz çalışmalar sonunda sağlam ve güvenli hale geldi. Osmangazi Belediyesi, yeniden örülmesinin ardından duvarın üst bölümünde yer alan alanı da parka dönüşürdü. Hamzabey Kur’an Kursu’na ait alan yeşillendirildi ve oturma gurupları konuldu. Parka ayrıca, Kur’an kursuna gelen çocukların vakit geçirmeleri adına da oyun grupları yerleştirildi.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Hamzabey Mahallesi’ni ziyaret ederek ekiplerin çalışmalarını inceledi. Yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Dündar, “Buradaki istinat duvarı uzun yıllar önce inşa edilmiş. Bu eski ve tarihi bir duvar, yılların yorgunluğuna dayanamayıp, geçtiğimiz günlerde yıkıldı. Osmangazi Belediyesi olarak bu duvarı, tarihi dokusuna uygun olarak inşa ederek güvenli hale getirdik. Yenilediğimiz duvarın üst bölümünde yer alan Hamzabey Kur’an Kursu’na ait alanı ise parka dönüştürdük. Ağaçlar dikip, çiçekler ekerek yeşillendirdiğimiz alana, cami cemaatinin oturması için oturma grupları, Kur’an kursuna gelen çocukların vakit geçirmeleri için de oyun grupları yerleştirdik. Tehlike arz eden duvarı yenileyerek, vatandaşlarımızın güvenliği koruma altına almış olduk. Bursa’mızın bu tarihi dokusuna uygun olarak yaptığımız çalışma hayırlı olsun” dedi.

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