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Osmangazi’de yoğun asfalt mesaisi

BURSA HABERLERİ  | 25.08.2020 11:20 | Son Güncelleme

Osmangazi Belediyesi, ilçedeki eskiyen ve bozulan yollardaki asfalt kaplama çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Osmangazi Belediyesi, ilçedeki eskiyen ve bozulan yollardaki asfalt kaplama çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Emek Adnan Menderes Mahallesi’nde asfalt çalışması yaparak yolları yeniledi.
İlçedeki sokak ile caddelerin daha güzel ve ulaşılabilir olması için çalışan Osmangazi Belediyesi, asfalt kaplama çalışmalarını hızlandırdı Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Emek Adnan Menderes Mahallesi Akgün Çıkmazı’nda asfalt kaplama çalışması gerçekleştirdi. Sokağı yenileyerek bölge halkının hizmetine sunan Osmangazi Belediyesi, bu çalışmayla vatandaşların takdirini topladı. İlçeye yapılan hizmetlerden memnun olan vatandaşlar, istek ve taleplerinin en kısa sürede hayata geçirilmesinden dolayı Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a teşekkür etti.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, belediye olarak ulaşıma büyük önem verdiklerini belirterek, “Ulaşım konusunda ciddi çalışmalar yapıyoruz. 136 mahallemize ihtiyaca göre hizmet götürüyoruz. Şehir içerisindeki ulaşımın daha kaliteli olabilmesi için de cadde ve sokaklarımızın eskiyen ve bozulan asfaltlarını yeniliyoruz. Osmangazi’de bozuk yol kalmayana kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

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