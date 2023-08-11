Osmangazi’deki kentsel dönüşümün yüzde 60’ı tamam

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Belediye Başkan Alim Işık, “Osmangazi Mahallemizin dönüşümü amacıyla Bölücek bölgesinde başlatmış olduğumuz toplu konut inşaatımız hızla devam ediyor. Şu anda yüzde 60’lar seviyesine gelmiş olup, inşallah yıl sonuna doğru tamamlamayı hedefliyor yüklenici firmamız. Kazasız, belasız bitirmeyi ve Osmangazi Mahallemizde buraya yerleşmeyi bekleyen vatandaşlarımıza hayırlısıyla teslim edilmesini Rabbim’den diliyorum. Öncelikle yüklenici firmamıza gösterdikleri gayret için çok teşekkür ediyorum. İlk etapta 500 konut, cami, iş yerleri gibi sosyal donatılar bu projemiz çerçevesinde. Şu anda imalatları devam ediyor. İnşallah buraya 500 hak sahibini yerleştirdikten sonra onların boşalttığı ikinci etaba da başlayıp bu dönüşümü Allah nasip ederse önümüzdeki süreçte tamamlamayı hedefliyoruz. Binalarımız depreme dayanıklı şekilde yapılıyor. Artık bundan sonra Kütahya’mızın öncelikli iki konusundan birisi kentsel dönüşüm diğeri de ulaşımın rahatlatılması için hem alternatif yolların şehrimize kazandırılması hem de diğer alternatif ulaşım araçlarıyla beraber şehirde yaşanan trafik sorununun çözümünü kolaylaştıracak yeni yolları ve diğer ulaşım araçlarını şehrimize kazandırmak olacak. Ben tekrar hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

