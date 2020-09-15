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Osmangazi’den Demirtaş’a iki yeni park

BURSA HABERLERİ  | 15.09.2020 14:10 | Son Güncelleme

Osmangazi Belediyesi, Bursa’nın yeni gelişim bölgelerinden Demirtaş’ta iki farklı mahalleye çocuk parkı kazandırıyor.Osmangazi Belediyesi, bir yandan Bursa’ya vizyon kazandıracak projelerin temelini birer birer atarken bir yandan da ilçenin çehresini değiştiren yatırımları hayata geçiriyor.

Osmangazi Belediyesi, Bursa’nın yeni gelişim bölgelerinden Demirtaş’ta iki farklı mahalleye çocuk parkı kazandırıyor.
Osmangazi Belediyesi, bir yandan Bursa’ya vizyon kazandıracak projelerin temelini birer birer atarken bir yandan da ilçenin çehresini değiştiren yatırımları hayata geçiriyor. Şehrin gelişim bölgelerinden olan Demirtaş’ta park inşa eden belediye ekipleri, hem çocukların rahatça oyun oynayabileceği hem de her yaştan insanın keyifli vakit geçirebileceği dinlenme alanlarını oluşturuyor. Cumhuriyet ve Sakarya Mahalleleri’nde inşa edilen parkın içerisinde çocuklar için oyun grupları, yetişkinler için de spor aletleri bulunacak.
İlçedeki her mahalleye sosyal alan yaptıklarını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Yeni Osmangazi’yi inşa ederken, tüm boş alanları değerlendirerek sosyal alan haline getiriyoruz. Sıkışık yapılaşma içerisinde nefes alan planlı bir Osmangazi oluşturmak için çalışıyoruz. İnşallah ilçemize nefes aldıran, hemşehrilerimize sosyal alan oluşturan meydan, park ve yeşil alan projelerimize bundan sonra da devam edeceğiz” dedi.
Başkan Dündar, Demirtaş’taki çocuk parklarını da kısa sürede tamamlayıp hizmete sunacaklarını söyledi.

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