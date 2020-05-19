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Osmangazi’den Gençlere Özel Kutlama

BURSA HABERLERİ  | 19.05.2020 16:23 | Son Güncelleme

Osmangazi Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda evlerinden çıkamayan vatandaşlar için özel kutlama programı düzenledi.Henüz 10 yaşında olmasına rağmen müzik dehası olarak kabul edilen piyanist Arya Su Gülenç, Osmangazi Belediyesi’nin organizasyonu ile 19 Mayıs’a özel bir konser verdi.

Osmangazi Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda evlerinden çıkamayan vatandaşlar için özel kutlama programı düzenledi.
Henüz 10 yaşında olmasına rağmen müzik dehası olarak kabul edilen piyanist Arya Su Gülenç, Osmangazi Belediyesi’nin organizasyonu ile 19 Mayıs’a özel bir konser verdi. Osmangazi Belediyesi’nin Hamitler Mahallesi’nde yeni hizmete açtığı Şehit Salih Altun Parkı’ndaki piyano resitalini, sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinde kalan vatandaşlar balkonlardan dinledi. Bayrakları sallayıp alkışlarla Arya Su’ya eşlik eden vatandaşlar, 19 Mayıs’ın coşkusunu doyasıya yaşadı. Dünyanın birçok önemli şehrinde konserler veren Arya SuGülenç, Hamitler sakinlerine verdiği konserin ardından uzun süre alkışlandı.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 23 Nisan’da olduğu gibi 19 Mayıs’ta da vatandaşlar için özel kutlama programı hazırladıklarını belirterek, “Koronavirüs salgını sebebiyle sosyal hayat yeni bir şekle büründü. 23 Nisan’ı çocuklarımız ve vatandaşlarımız, evlerinin balkonlarında kutlamışlardı. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı da gençlerimiz ve kendini genç hissedenler, evlerinden kutluyor. Koronavirüse karşı alınan tedbirlere vatandaşlarımız uydu ve inşallah bunun üstesinden geliyoruz. Bu sürecin sonunda belediyemizin spor tesislerinde, park ve meydanlarında gençlerimizle, kendini genç hissedenlerle hep birlikte bir araya geleceğiz” dedi.

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