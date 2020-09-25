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Osmangazi’den ihtiyaç sahiplerine sıfır kıyafet yardımı

BURSA HABERLERİ  | 25.09.2020 12:43 | Son Güncelleme

Osmangazi Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara gelinlikten, çocuk kıyafetlerine kadar birinci el eşya yardımında bulunarak yaşamlarına umut oluyor.Osmangazi Belediyesi, sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında önemli hizmetlere imza atmaya devam ediyor.

Osmangazi Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara gelinlikten, çocuk kıyafetlerine kadar birinci el eşya yardımında bulunarak yaşamlarına umut oluyor.
Osmangazi Belediyesi, sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında önemli hizmetlere imza atmaya devam ediyor. Hayata geçirdiği ‘Belediyem Benimle’ ve ‘Sevgi Mağazası’ projeleri ile yıllardır ihtiyaç sahibi vatandaşlara kullanabilir durumdaki ev eşyaları ile kıyafetleri ücretsiz ulaştıran Osmangazi Belediyesi, sosyal belediyecilik faaliyetlerini bir adım daha ileri taşıdı. Soğanlı Kültür Merkezi’nde açılan İlk El Mağazası ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz olarak gelinlikten, çocuk kıyafetlerine kadar birinci el kıyafet yardımı yapılıyor. Belediye bütçesi ile alınan kıyafetlerin yanı sıra hayırsever vatandaşlar tarafından bağışlanan kıyafetlerin de yer aldığı İlk El Mağazası’na gelen vatandaşlar bedenlerine uyan kıyafeti ücretsiz olarak alabiliyor. Bedenlerine uygun kıyafet bulamayan vatandaşlar için ise belirli mağazalarda geçerli olan kıyafet hediye çeki veriliyor.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, İlk El Mağazası’nı gezerek proje hakkında bilgiler verdi. Amaçlarının Osmangazi’deki ihtiyaç sahibi vatandaşların kıyafet ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olmak olduğunu ifade eden Başkan Dündar, “Yıllardır faaliyette olan Sevgi Mağazamız ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza kullanabilir durumda olan ikinci el kıyafet yardımı yapıyorduk. Vatandaşlarımıza birinci el eşya yardımında da bulunmak adına İlk El Mağazamızı açtık. Kurmuş olduğumuz komisyon tarafından ihtiyaç sahibi olduğunu belirlediğimiz vatandaşlarımıza birinci el kıyafetleri ulaştırıyoruz. Bayramlarda 700 çocuğumuza kıyafet dağıttık. İlk El Mağazası’nda çocukların yanında büyükler için de kıyafetler yer alıyor. Mağazamızda her yaş grubuna uygun kıyafet bulunamadığı için bazı vatandaşlarımıza kıyafet çeki veriyoruz. Bu çek ile anlaşmalı mağazalara giderek alışverişini yapıyorlar. Amacımız, Osmangazi’deki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın kıyafet ihtiyacını karşılayabilmek. Bu projemize destek veren hayırsever vatandaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum” dedi.

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