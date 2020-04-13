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Osmangazi’den Salgınla ‘Sosyal’ Mücadele

BURSA HABERLERİ  | 13.04.2020 14:51 | Son Güncelleme

Osmangazi Belediyesi, koronavirüse karşı yürütülen mücadele kapsamında evlerinde kalan vatandaşların zamanlarını olumlu şekilde değerlendirmesini sağlamak adına sosyal medya üzerinden özel yayınlara başlıyor.

Osmangazi’den Salgınla ‘Sosyal’ Mücadele

Osmangazi Belediyesi, koronavirüse karşı yürütülen mücadele kapsamında evlerinde kalan vatandaşların zamanlarını olumlu şekilde değerlendirmesini sağlamak adına sosyal medya üzerinden özel yayınlara başlıyor. Osmangazi Belediyesi’nin sosyal medya hesapları üzerinden yapılacak olan yayınlar ile birlikte birbirinden önemli isimler Osmangazililerin evlerine konuk olacak.
Osmangazi Belediyesi, Çin’de başlayıp, dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye’de de ölümlere yol açan koronavirüse karşı her türlü tedbiri alırken, vatandaşlar için farklı uygulamalara imza atıyor. ‘Huzur Konukları Evinizde’ adlı etkinlik ile Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ile birlikte birbirinden değerli akademisyenler ve edebiyatçılar her akşam saat 20.00’de Osmangazi Belediyesi’nin sosyal medya hesapları üzerinden Osmangazililerin evlerine konuk olacak.
Şehrimizin önemli değerlerinin güzel söyleşileri ile evlere ve gönüllere gireceği ‘Huzur Konukları Evinizde’ programı, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz’un 14 Nisan Salı akşamı saat 20.00’de başlayacak.
‘Huzur Konukları Eviniz’de programına, 14-19 Nisan tarihleri arasındaki şu isimler konuk olacak:
14 Nisan Salı: Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz
15 Nisan Çarşamba: Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Bülent Şenay
16 Nisan Perşembe: Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Kemikli
17 Nisan Cuma: Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kasım Küçükalp
18 Nisan Cumartesi: Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hidayet Peker
19 Nisan Pazar: Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz

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