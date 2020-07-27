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Osmangazili atletler şampiyonaya damga vurdu

BURSA HABERLERİ  | 27.07.2020 14:35 | Son Güncelleme

Normalleşme süreciyle piste yeniden dönen Osmangazi Belediyespor’un Atletizm Takımı sporcuları, Nurullah İvak Atmalar Türkiye Şampiyonası’nda elde ettikleri derecelerle göz doldurdu.Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından bu yıl 25’ncisi düzenlenen Nurullah İvak Atmalar Türkiye Şampiyonası’na Bursa ev sahipliği yaptı.

Osmangazili atletler şampiyonaya damga vurdu

Normalleşme süreciyle piste yeniden dönen Osmangazi Belediyespor’un Atletizm Takımı sporcuları, Nurullah İvak Atmalar Türkiye Şampiyonası’nda elde ettikleri derecelerle göz doldurdu.
Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından bu yıl 25’ncisi düzenlenen Nurullah İvak Atmalar Türkiye Şampiyonası’na Bursa ev sahipliği yaptı. Atıcılar Olimpik Atletizm Stadyumu’nda toplam 200 sporcunun katılımıyla gerçekleşen müsabakaya, Osmangazi Belediyespor damga vurdu. Son dönemde elde ettiği derecelerle kendinden söz ettiren Tarık Özer gülle atmada, Resul Yılmaz ise disk atmada birinci oldu. Başarısını disk atma kategorisinde sürdüren Tarık Özer, Eren Cesur ile ikincilik kürsüsüne çıktı. Bunun yanı sıra Caner Karaca ve Resul Yılmaz, cirit atmada rakipleri karşısında üçüncülüğü yakaladı.
Osmangazili atletler, şampiyona sonunda 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalyanın sahibi olurken takım halinde de Fenerbahçe’den sonra ikincilik başarısı elde etti. Ayrıca Tarık Özer, erkekler kategorisinde aldığı puanlar ile yarışın en başarılı üçüncü sporcusu olmaya hak kazandı.

Osmangazili atletler şampiyonaya damga vurdu

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