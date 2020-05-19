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Osmangazili muhtarlardan gençlere özel kutlama

BURSA HABERLERİ  | 19.05.2020 10:03 | Son Güncelleme

Osmangazi ilçesinde bulunan mahalle muhtarları, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Atatürk’ün gençliğe hitabesini okudu.19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 101’nci yılında Osmangazili muhtarlar, anlamlı bir kutlamaya imza attı.

Osmangazi ilçesinde bulunan mahalle muhtarları, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Atatürk’ün gençliğe hitabesini okudu.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 101’nci yılında Osmangazili muhtarlar, anlamlı bir kutlamaya imza attı. Mahalle muhtarları Osmangazi Belediyesi’nin organizasyonuyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gençliğe hitabesini okuyarak bir klip hazırladı. Korona virüsü tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağında gençlerin bayramını bu şekilde kutladıklarını belirten muhtarların, videosu büyük beğeni topladı.
Gençler için özel kutlama gerçekleştiren muhtarlara teşekkür eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da, “Muhtarlarımız, korona virüs salgını nedeniyle Atamızın milli mücadele ateşini yaktığı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı sosyal medya üzerinden kutladı. Gençlerimize gençliğe hitabe okuyan muhtarlarımız, bizleri gururlandırdı. İnanıyoruz ki bu zor günler geçecek. Tedbirlere uyalım ve özlediğimiz güzel günlere kavuşalım. Bütün gençlerimizin bayramı kutlu olsun” dedi.

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