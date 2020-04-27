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Osmangazi’nin korona mücadelesi takdir gördü

BURSA HABERLERİ  | 27.04.2020 13:48 | Son Güncelleme

Osmangazi Belediyesi’nin koronavirüs salgını ile etkin mücadelesi ve sosyal destek çalışmaları Avrupa Şehirler Birliği’nin (EUROCITIES) web sayfasında örnek gösterildi.Büyük ölçekteki Avrupa kentlerini bir araya getiren Avrupa Şehirler Birliği (EUROCITIES), tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı Avrupa’da gerçekleştirilen örnek çalışmaları, web sitesinde paylaşıyor.

Osmangazi Belediyesi’nin koronavirüs salgını ile etkin mücadelesi ve sosyal destek çalışmaları Avrupa Şehirler Birliği’nin (EUROCITIES) web sayfasında örnek gösterildi.
Büyük ölçekteki Avrupa kentlerini bir araya getiren Avrupa Şehirler Birliği (EUROCITIES), tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı Avrupa’da gerçekleştirilen örnek çalışmaları, web sitesinde paylaşıyor. Salgının Türkiye’de görüldüğü 11 Mart tarihinden itibaren gerek dezenfekte gerekse sosyal çalışmalarıyla dikkat çeken Osmangazi Belediyesi’nin bu gayretleri Avrupa’da da takdir gördü. 1 milyona ulaşan nüfusuyla Türkiye’nin en büyük ilçelerinden biri olan Osmangazi’de koronavirüse karşı alınan tedbirler, EUROCITIES’in web sayfasında geniş yer aldı. Paylaşımda, Osmangazi Belediyesi’nin özellikle evden çıkamayan ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar için yaptığı temel ihtiyaç ve gıda malzemesi yardımlarının evlere kadar götürülmesine dikkat çekildi.

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