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Osmangazi’ye ‘Tarihi’ ödül

BURSA HABERLERİ  | 26.09.2020 15:16 | Son Güncelleme

Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nda Osmangazi Belediyesi, Gazzeli Ahmet Efendi Kütüphanesi ve Kayhan Şadırvanlı Han Gençlik Merkezi projeleriyle uygulama ödülüne layık görüldü.Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen ve bu yıl pandemi nedeniyle internet ortamındaki jüri toplantısıyla gerçekleştirilen “Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması” sonuçlandı.

Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nda Osmangazi Belediyesi, Gazzeli Ahmet Efendi Kütüphanesi ve Kayhan Şadırvanlı Han Gençlik Merkezi projeleriyle uygulama ödülüne layık görüldü.
Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen ve bu yıl pandemi nedeniyle internet ortamındaki jüri toplantısıyla gerçekleştirilen “Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması” sonuçlandı. Tarihi mirasın ayağa kaldırılması ve korunmasına yönelik yaptığı çalışmalarla şimdiye kadar birçok ödülün sahibi olan Osmangazi Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği’nden yeni bir ödül daha kazandı. Tarihi Kentler Birliği’nin düzenlediği 2019 yılı Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’na 39 belediye; toplam 67 proje ile başvurdu. Yarışma jürisi değerlendirmeleri sonucunda; Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü’nün yanı sıra, 1 Jüri Özel Ödülü, 8 Proje, 8 Uygulama, 8 Süreklilik ve 13 Başarı Ödülü verildi.
Osmangazi Belediyesi’nin hizmete kazandırdığı Gazzeli Ahmet Efendi Kütüphanesi ve Kayhan Şadırvanlı Han Gençlik Merkezi, tarihi kent merkezinde yürütülen bütüncül çalışmaların devamı niteliğinde, belirli boşlukları doldurarak tamamlayan restorasyon ve işlevlendirme çalışmaları nedeniyle uygulama ödülüne layık görüldü. Geçen yıl da Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi ile Tarihi Kentler Birliği tarafından Müze Özendirme Ödülü’ne layık görülen Osmangazi Belediyesi, bu yılki uygulama ödülünü 28 Eylül Pazartesi günü düzenlenecek törenle alacak.

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