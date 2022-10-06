Osmaniye Başsavcısı Arısoy, başsavcı olmak isteyen şehit kızına mesleği anlattı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, başsavcı olmayı isteyen 12 yaşındaki şehit kızına görevleri hakkında bilgi verdi.

Başsavcı Arısoy, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 2012'de mayın patlaması sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Abdullah Açıcı'nın eşi Songül, kızı Eyşan ve ağabeyi Mustafa Oğulcan Açıcı'yı makamında ağırladı.

Aileyle sohbet eden Arısoy, başsavcı olmayı isteyen ilkokul 7'nci sınıf öğrencisi Eyşan'a görevi hakkında bilgi verdi.

Arısoy, şehit kızının meslek hayalini öğrendikten sonra kendisiyle görüşmek istediklerini belirterek, "Sayın Valimiz Erdinç Yılmaz aracılığıyla Eyşan kızımızla yaptığımız telefon görüşmesinde bize başsavcı olmak istediğini söylemişti. Biz bu arzusunu, hayalini ciddiye aldık, çok önemsedik. Kendisini buraya davet ederek başsavcılık nedir, nasıl olunur konularını konuşmak istedik. Kendisine gerekli bilgileri verdik." dedi.

Öğrencinin destekçisi olacaklarını aktaran Arısoy, şunları kaydetti:

"Çok çalışması, okuması lazım. Ona okuması gereken kitapları da söyledik. Emek verirse, azimle çalışırsa biz de yargı mensubu olması için elimizden gelen bütün desteği vereceğiz. Kendisi de şerefli bir yargı mensubu olarak tıpkı babası gibi cennet vatanımıza, devletimize, milletimize, yargıya büyük hizmetlerde bulunacak. Bu konuda hem destekçisiyiz hem duacısıyız. İnşallah hayallerine kavuşur."

Eyşan Açıcı da meslek hayaline kavuştuktan sonra hayvan haklarını savunacağını söyledi.

Başsavcı Arısoy, ziyaret sonunda Türk bayrağı hediye ettiği öğrenciye cübbe giydirdi.

