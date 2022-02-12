YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Osmaniye
  4. Osmaniye Belediyesi binasına silahlı saldırı

Osmaniye Belediyesi binasına silahlı saldırı

12.02.2022 21:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye Belediyesi binasına silahlı saldırı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Belediyesi binasına yönelik silahlı saldırıda bulunuldu.

Rahime Hatun Mahallesi Musa Şahin Bulvarı'ndaki belediye binasına, bir otomobilden kimliği belirsiz kişilerce tabancayla ateş açıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Polis, yaptığı araştırmada mermilerden ikisinin Belediye Başkanı Kadir Kara'nın makam odasının pencere camına isabet ettiğini belirledi.

Kara'nın odasında olmadığı sırada saldırıyı gerçekleştirip otomobille kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Osmaniye'de tedavisi tamamlanan tilki doğaya salındıOsmaniye'de tedavisi tamamlanan tilki doğaya salındı
Yeni Malatyaspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına devam ettiYeni Malatyaspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına devam etti
İstanbul Havalimanı ikinci kez "Yılın Havalimanı" ödülüne layık görüldüİstanbul Havalimanı ikinci kez "Yılın Havalimanı" ödülüne layık görüldü
Anahtar Kelimeler:
Osmaniye

Osmaniye Namaz Vakitleri 12 Şubat Cumartesi

İmsak
06:00
Sabah
07:21
Öğle
12:54
İkindi
15:51
Akşam
18:18
Yatsı
19:34
Osmaniye ECZANELER
Osmaniye ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Cinsel ilişki sonrası erkeklerin çoğu bunu yapıyor!

Cinsel ilişki sonrası erkeklerin çoğu bunu yapıyor!

Hastalıklara davetiye çıkarmayın! Yatmadan önce bunu yapın

Hastalıklara davetiye çıkarmayın! Yatmadan önce bunu yapın

Rahat ama aynı zamanda şık olsun diyenlere hafta sonları için eşofman kombinleri

Rahat ama aynı zamanda şık olsun diyenlere hafta sonları için eşofman kombinleri

Mutlu ilişkinin formülünde dikkat çeken cinsel ilişki detayı

Mutlu ilişkinin formülünde dikkat çeken cinsel ilişki detayı

"Striptiz kıyafeti gibi..." sözleriyle hedef almıştı! Aynısını kendi yaptı

"Striptiz kıyafeti gibi..." sözleriyle hedef almıştı! Aynısını kendi yaptı

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.