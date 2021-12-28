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Osmaniye Devlet Hastanesi'nde KBRN ve yangın tatbikatı yapıldı

28.12.2021 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye Devlet Hastanesi'nde KBRN ve yangın tatbikatı yapıldı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Devlet Hastanesi'nde Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikatta senaryo gereği, kimyasal etilen oksit maddesinden etkilenen bir personel, özel kıyafetler giyen hastane personelince sedyeye alınarak, sterilizasyon çadırına götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan personel, ambulansla başka bir hastaneye nakledildi.

Tatbikatta ayrıca, hastane içinde elektrik kontağından çıkan bir yangın sonucu yaralanan personel, ekiplerce tahliye edilip ambulanslarla başka hastanelere gönderilirken, çatıda mahsur kalan bir hasta da AFAD ekiplerince ip yardımıyla aşağı indirildi.

Osmaniye Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Orhan Erol, tatbikat sonrası gazetecilere, tatbikatla KBRN yaralanmalarına müdahalenin nasıl olacağına dair canlı bir uygulama yapıldığını söyledi.

Tatbikat senaryosu hakkında bilgi veren Erol, şunları kaydetti:

"Hastanemizde etilen oksitten zarar gören hastamızla ilgili KBRN de tedavi aşaması nasıl gerçekleşir, bunları canlı olarak uyguladık. Bu tür yaralanma ve etkilenmelerde özellikle hastaların KBRN ajanlarından arındırılması en önemli husustur. Ondan sonra tedavi aşamasına geçilir. Bölgemizde de bu gibi yaralanmalara toplu etkilenmelere sebep verecek, gerek organize sanayi bölgemiz, gerekse kentimizden transit geçen otobanda kimyasal yaralanmalara karşı bu tedbirleri almak zorundayız. Arkadaşlarımız uygulama olarak bunu güzel bir şekilde başardılar. Hepsini tebrik ederim."

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