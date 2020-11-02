Osmaniye Emniyet Müdürlüğünden "evli çiftin gözaltına alındığına" yönelik haberlerle ilgili açıklama:

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Emniyet Müdürlüğü, "kentte maske takmama cezası yazmak isteyen polise yumruk atan evli çiftin gözaltına alındığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, basında yer alan "Maske cezası yazmak isteyen polise yumruk atan evli çift gözaltına alındı" şeklindeki haberlerle ilgili bilgilendirme yapıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olayın yaşandığı iş yerinde kavga ihbarı gelmesi üzerine görevli ekiplerimiz olay yerine intikal etmiş, kavgaya karışan iş yeri sahipleri Serdar Z. ve Sezer Z. gözaltına alınıp, savcılığa sevk edilmiştir. Olayda adı geçen evli çifte ise herhangi bir işlem yapılmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

