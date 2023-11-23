Osmaniye, Karaçay Su Parkı projesinde sona doğru gelindi

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, beraberindeki Vali Yardımcısı Hakan Yavuz Erdoğan, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Kamil Koca ve ilgili şirket temsilcileriyle birlikte Karaçay’da devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Vali Yılmaz incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, "Karaçay Su Parkı Projemizde sona doğru geliyoruz. Suyu tutmaya başladık. Buradan Fakıuşağı Köprüsüne kadar su devam ediyor. İnşallah Projemiz tamamen bittiğinde Osmaniye’mize çok önemli bir hizmeti kazandırmış olacağımıza inanıyorum. Burası tam bir cazibe merkezi olacak inşallah. Özellikle yaz aylarında, ilkbahar, sonbahar mevsimlerinde Osmaniyeli hemşerilerimizin nefes alacağı, dinleneceği Su Parkımız yakında inşallah hizmete girmiş olacak" dedi.

