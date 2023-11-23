YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Osmaniye
  4. Osmaniye, Karaçay Su Parkı projesinde sona doğru gelindi

Osmaniye, Karaçay Su Parkı projesinde sona doğru gelindi

23.11.2023 08:44 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye’de yapımına gecen yıl başlanan İl Özel İdaresi ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı’na (DOĞAKA) tarafından, Karaçay Deresi Alt Yapı İyileştirme ve Karaçay Deresi’nin Turizm Amaçlı Düzenlenmesi Projeleri çalışmalarında sona gelindi.

Osmaniye, Karaçay Su Parkı projesinde sona doğru gelindi

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, beraberindeki Vali Yardımcısı Hakan Yavuz Erdoğan, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Kamil Koca ve ilgili şirket temsilcileriyle birlikte Karaçay’da devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Vali Yılmaz incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, "Karaçay Su Parkı Projemizde sona doğru geliyoruz. Suyu tutmaya başladık. Buradan Fakıuşağı Köprüsüne kadar su devam ediyor. İnşallah Projemiz tamamen bittiğinde Osmaniye’mize çok önemli bir hizmeti kazandırmış olacağımıza inanıyorum. Burası tam bir cazibe merkezi olacak inşallah. Özellikle yaz aylarında, ilkbahar, sonbahar mevsimlerinde Osmaniyeli hemşerilerimizin nefes alacağı, dinleneceği Su Parkımız yakında inşallah hizmete girmiş olacak" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kereste fabrikasındaki yangın 3,5 saatte söndürüldüKereste fabrikasındaki yangın 3,5 saatte söndürüldü
Amasya’da elektrikli ısıtıcı yangına neden oldu: 5 yaralıAmasya’da elektrikli ısıtıcı yangına neden oldu: 5 yaralı
Siirt’te maden göçüğünde ölü sayısı 3’e yükseldiSiirt’te maden göçüğünde ölü sayısı 3’e yükseldi
Anahtar Kelimeler:
Osmaniye

Osmaniye Namaz Vakitleri 23 Kasım Perşembe

İmsak
05:50
Sabah
07:14
Öğle
12:26
İkindi
15:06
Akşam
17:28
Yatsı
18:47

Osmaniye Nöbetçi Eczaneler23 Kasım Perşembe

Yardim eczanesi
Bahce
Kobaner eczanesi
Merkez
Sen eczanesi
Duzici
Toprakkale eczanesi
Toprakkale
Bölükbaşi eczanesi
Merkez
Defne eczanesi
Merkez
Karacalar eczanesi
Kadirli
Tümünü Göster
Osmaniye ECZANELER
Osmaniye ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğluna gelin adayı olarak öyle bir isim seçti ki...

Oğluna gelin adayı olarak öyle bir isim seçti ki...

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

Evini basıp yüzüne deterjan atarak gözlerini kör etti

Evini basıp yüzüne deterjan atarak gözlerini kör etti

Öğretmenden sürpriz! Sınav notlarına caps ekledi

Öğretmenden sürpriz! Sınav notlarına caps ekledi

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.