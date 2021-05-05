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Osmaniye merkezli 11 ilde düzenlenen DEAŞ operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

05.05.2021 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye merkezli 11 ilde düzenlenen DEAŞ operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye merkezli 11 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 27 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 7 Nisan'da İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlılar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Açıklamada, zanlılardan 6'sının çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandığı, 21'inin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, firari olan 6 zanlıyı yakalamak için ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 7 Nisan'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik Osmaniye merkezli, İstanbul, Hatay, Bursa, Gaziantep, Yalova, Konya, Ankara, Adana, Mersin ve Şanlıurfa'da 33 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlemiş, hakkında gözaltı kararı verilen ve eylem hazırlığında oldukları iddia edilen 33 şüpheliden 27'si yakalanmıştı.

Açıklamada ayrıca Osmaniye İl Jandarma Komutanlığınca terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara aralıksız devam ettiği kaydedildi.

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