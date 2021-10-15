Osmaniye merkezli 5 ilde düzenlenen PKK/KCK operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye merkezli olarak 5 ilde düzenlenen PKK/KCK operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK üyesi olduklarını belirlediği 5 Suriyeliyi, Osmaniye, Mersin, Adana, Gaziantep ve Şanlıurfa'da düzenlediği eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı.

Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda bulunan çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan 3'ü nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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