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Osmaniye merkezli gasp şüphelilerine yönelik operasyonda 3 zanlı tutuklandı

03.07.2022 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye merkezli gasp şüphelilerine yönelik operasyonda 3 zanlı tutuklandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye ve Gaziantep'te, silahlı gasp şüphelilerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silahlı yağma ve çok sayıda olaya karıştığı iddia edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, 100'ün üzerinde güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek 5 şüphelinin kimliğini belirledi.

Osmaniye ve Gaziantep'te belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, A.K, A.Ş, T.Ö, V.Ş. ve M.Y. gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda, ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.K, A.Ş. ve T.Ö. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, zanlıların banka hesaplarına bloke konuldu.

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