Osmaniye merkezli terör operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye merkezli olarak 6 ilde PKK/PYD/YPG üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 6 zanlıdan 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdikleri ve eylem hazırlığında olabilecekleri bilgisine ulaştığı PKK/PYD/YPG terör örgütü üyelerine yönelik çalışma başlattı.

Osmaniye, Hatay, Mersin, Kilis, Diyarbakır ve Gaziantep'te eş zamanlı düzenlenen operasyonda, Suriyeli 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı, 1'i savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.



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