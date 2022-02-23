YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Osmaniye
  4. Osmaniye merkezli uyuşturucu operasyonunda 15 zanlı yakalandı

Osmaniye merkezli uyuşturucu operasyonunda 15 zanlı yakalandı

23.02.2022 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye merkezli uyuşturucu operasyonunda 15 zanlı yakalandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye merkezli 2 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda, 15 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı gerekçesiyle Osmaniye ve Gaziantep'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 21 şüpheliden 15'i yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 30 gram eroin, 230 gram sentetik uyuşturucu, 12 gram esrar ve 40 uyuşturucu hap ile ruhsatsız 3 tüfek ve 1 tabanca ele geçirildi.

Ekipler, adreslerinde bulunamayan 6 kişinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Osmaniye'de tedavisi tamamlanan tilki doğaya salındıOsmaniye'de tedavisi tamamlanan tilki doğaya salındı
Tuzla'da yat fabrikasında yangın çıktıTuzla'da yat fabrikasında yangın çıktı
Otomotiv devlerine üretim yapan Sivas'taki fabrika, medikal implant ihracatına da başladıOtomotiv devlerine üretim yapan Sivas'taki fabrika, medikal implant ihracatına da başladı
Anahtar Kelimeler:
Osmaniye

Osmaniye Namaz Vakitleri 23 Şubat Çarşamba

İmsak
05:48
Sabah
07:08
Öğle
12:53
İkindi
15:59
Akşam
18:29
Yatsı
19:44
Osmaniye ECZANELER
Osmaniye ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Pozuyla nefes kesti! “Küçük göğüslerim daha seksi...”

Pozuyla nefes kesti! “Küçük göğüslerim daha seksi...”

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Rihanna'nın 300.000 liralık dudak uçuklatan montunun alternatifleri

Rihanna'nın 300.000 liralık dudak uçuklatan montunun alternatifleri

İngiliz medyası manşet yaptı! Türk sevgilisi kesenin ağzını açtı

İngiliz medyası manşet yaptı! Türk sevgilisi kesenin ağzını açtı

Berkay Ateş'ten 'Simge Aköz' açıklaması! "Keyifle yaşıyorum"

Berkay Ateş'ten 'Simge Aköz' açıklaması! "Keyifle yaşıyorum"

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.