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Osmaniye Ticaret Borsası

24.08.2021 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İç yer fıstığının kilogramı en yüksek 18 liradan işlem gördü

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Ticaret Borsasında iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 18 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Yer fıstığı (İç)Kg8,5018,00Yer fıstığı (Kabuklu)Kg7,0017,50SütKg2,003,00

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Osmaniye Nöbetçi Eczaneler24 Ağustos Salı

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Merkez
Esenler Eczanesi
Merkez
Esenler Eczanesi
Merkez
Esenler Eczanesi
Kadirli
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Duzici
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