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Osmaniye Ticaret Borsası

25.08.2021 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İç yer fıstığının kilogramı en yüksek 18,50 liradan işlem gördü

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Ticaret Borsasında iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 18,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Yer fıstığı (İç)Kg10,0018,50Yer fıstığı (Kabuklu)Kg5,0011,00Ekmeklik buğdayKg2,302,30PirinçKg12,0012,00ArpaKg2,502,50

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