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Osmaniye Ticaret Borsası

09.09.2021 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arpanın kilogramı en yüksek 2,40 liradan işlem gördü

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Ticaret Borsasında arpanın kilogramı en yüksek 2,40 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)ArpaKg2,272,40Ekmeklik buğdayKg2,362,76MısırKg2,172,45

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İkindi
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Akşam
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Osmaniye Nöbetçi Eczaneler 9 Eylül Perşembe

Esenler Eczanesi
Merkez
Esenler Eczanesi
Merkez
Esenler Eczanesi
Merkez
Esenler Eczanesi
Kadirli
Esenler Eczanesi
Duzici
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Toprakkale
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