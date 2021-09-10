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Osmaniye Ticaret Borsası

10.09.2021 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mısırın kilogramı en yüksek 2,53 liradan işlem gördü

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 2,53 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Ayçiçeği (Yağlık)Kg4,954,95Ekmeklik buğdayKg2,452,81MısırKg2,302,53

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