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Osmaniye Ticaret Borsası

22.09.2021 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kabuklu yer fıstığının kilogramı 5,50 liradan işlem gördü

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Ticaret Borsası'nda kabuklu yer fıstığının kilogramı 5,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Kabuklu yer fıstığıKg5,505,50Ayçiçeği (yağlık)Kg5,105,10MısırKg2,452,55

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