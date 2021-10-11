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Osmaniye Ticaret Borsası

11.10.2021 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dana karkas etin kilogramı en yüksek 41,50 liradan işlem gördü

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Ticaret Borsasında dana karkas etin kilogramı en yüksek 41,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Dana karkas etKg36,2341,50Sığır karkas etKg31,7336,00

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