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Osmaniye Ticaret Borsası

14.10.2021 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dana karkas etin kilogramı en yüksek 43 liradan işlem gördü

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Ticaret Borsasında dana karkas etin kilogramı en yüksek 43 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Dana karkas etKg40,0043,00Sığır karkas etKg25,0038,24

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