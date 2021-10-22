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Osmaniye Ticaret Borsası

22.10.2021 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İç yer fıstığının kilogramı en yüksek 14 liradan işlem gördü

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Ticaret Borsasında iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 14 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Kabuklu yer fıstığıKg8,008,00İç yer fıstığıKg8,2514,00LimonKg2,002,00

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Merkez
Esenler Eczanesi
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