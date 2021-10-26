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Osmaniye Ticaret Borsası

26.10.2021 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Buğdayın kilogramı en yüksek 2,80 liradan işlem gördü

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 2,80 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg2,402,80İç yer fıstığıKg6,7518,00MısırKg2,252,60

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