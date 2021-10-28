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Osmaniye Ticaret Borsası

28.10.2021 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kabuklu yer fıstığının kilogramı 7,35 liradan işlem gördü

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Ticaret Borsasında kabuklu yer fıstığının kilogramı 7,35 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Kabuklu yer fıstığıKg7,357,35Ayçiçeği (yağlık)Kg4,504,50

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Osmaniye Nöbetçi Eczaneler28 Ekim Perşembe

Esenler Eczanesi
Merkez
Esenler Eczanesi
Merkez
Esenler Eczanesi
Kadirli
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