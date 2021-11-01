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Osmaniye Ticaret Borsası

01.11.2021 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yağlık ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 4,90 liradan işlem gördü

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Ticaret Borsasında yağlık ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 4,90 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Buğday (ekmeklik)Kg2,502,50Ayçiçeği (yağlık)Kg4,854,90

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İkindi
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Akşam
17:45
Yatsı
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Osmaniye Nöbetçi Eczaneler 1 Kasım Pazartesi

Esenler Eczanesi
Merkez
Esenler Eczanesi
Merkez
Esenler Eczanesi
Merkez
Esenler Eczanesi
Kadirli
Esenler Eczanesi
Duzici
Esenler Eczanesi
Toprakkale
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